ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಲಿರುವ ಸ್ವದೇಶಿ ಶಕ್ತಿ: ಡಿಆರ್ಡಿಒ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರಳಯ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ!
DRDO Pralay Missile Flight Test: ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಪ್ರಳಯ್’ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 8:28 AM IST
DRDO Pralay Missile Flight Test: ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಸ್ತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಆರ್ಡಿಒ (DRDO) ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಳಯ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:10 ಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಗದಿತ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ನಿಖರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
DRDO successfully conducted the flight test of the indigenously developed Pralay Missile off the coast of Odisha today at 1110 hrs. The test was conducted as part of user evaluation trials and successfully met all the stipulated objectives, as validated by data captured through various range instruments. This successful trial marks another significant milestone in strengthening India’s indigenous defence capabilities.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 5, 2026
ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 'ಪ್ರಳಯ್' ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಇಂಧನ (Solid-propellant) ಆಧಾರಿತ ಕ್ವಾಸಿ-ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ (Quasi-ballistic) ನೆಲದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳ (Payload) ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 150 ರಿಂದ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಸಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 1,000 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತು 350 ಕಿಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲದು, ಅದೇ 500 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಹಗುರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ ಇದ್ದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500 ಕಿಮೀ ದೂರದವರೆಗೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಸಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಶತ್ರುಗಳ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಂಚಿಸುವ ವಿನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಗುರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳನ್ನು (Warheads) ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು.
ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಇದರ 'ಕ್ವಾಸಿ-ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್' ಪಥ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಂತೆ ಒಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ನಿಗದಿತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗದೆ ಮತ್ತು ಹಾರಾಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುವ (Manoeuvre) ಅದ್ಭುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (Air Defence Systems) ಅಥವಾ ರೇಡಾರ್ಗಳು ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತಡೆದು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚರ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸುಲಭ: ಪ್ರಳಯ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚರ್ (ಕಾರಿನಂತಹ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನ) ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದರ ಸಾಲಿಡ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಮ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
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