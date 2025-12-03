ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ DRDO ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ: ಬಲಾಢ್ಯರ ಗುಂಪು ಸೇರಿದ ಭಾರತ- ವಿಡಿಯೋ
High Speed Rocket Sled Test: ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಭಾರತ ಈಗ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪು ಸೇರಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 7:44 AM IST
High Speed Rocket Sled Test: ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO) ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿರುವ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯ (TBRL) ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಲೆಡ್ (RTRS) ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 800 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರಾಕೆಟ್-ಸ್ಲೆಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಏರ್ಕ್ರೂಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನ ಪೈಲಟ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಪೈಲಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೈಲಟ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕೊನೆಯ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
Defence Research and Development Organization (DRDO) has successfully conducted a high-speed rocket-sled test of fighter aircraft escape system at precisely controlled velocity of 800 km/h- validating canopy severance, ejection sequencing and complete aircrew-recovery at Rail… pic.twitter.com/G19PJOV6yD— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) December 2, 2025
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ: ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಲೆಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಆರ್ಡಿಒ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, ಎಡಿಎ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಿಂಗ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಸಮೀರ್ ವಿ. ಕಾಮತ್ ಕೂಡ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ನಂತಹ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಎಎಂಸಿಎಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು?: ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಪೈಲಟ್ ಸೀಟಿನ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಡಮ್ಮಿ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ವಿಮಾನದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 100% ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
- ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚಂಡೀಗಢದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (TBRL) ನಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಲೆಡ್ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
- ತೇಜಸ್ (LCA) ವಿಮಾನದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಎರಡು ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಲೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
- ಹಲವಾರು ಘನ-ಇಂಧನ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಲೆಡ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ವೇಗಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
- ವಿಮಾನದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಮೇಲಾವರಣ ನಿಖರವಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು.
- ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಸೀಟ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಮ್ಮಿ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿತು.
- ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಡಮ್ಮಿ ಪೈಲಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಿತು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಡಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎಡಿಎ) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್ಎಎಲ್) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಭಾರತವು ಸುಧಾರಿತ ಇನ್-ಹೌಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಗಣ್ಯ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಲಾಢ್ಯರ ಗುಂಪು ಸೇರಿದ ಭಾರತ: ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು (ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಇಂತಹ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಈಗ ಭಾರತವು ಈ ಆಯ್ದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸ್ಥಿರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ (ನೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಝೀರೋ-ಝೀರೋ ಟೆಸ್ಟ್ನಂತಹ) ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ. ನೈಜ ಹಾರಾಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಏಕೈಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು.
ಮಹತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಭಾಗಿ?
- ಡಿಆರ್ಡಿಒ ತಂಡ
- ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಡಿಎ)
- ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್ಎಎಲ್)
- ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐಎಎಫ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
- ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರು
