ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, AI, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 'ಡಿಆರ್ಡಿಒ' ಮಹಾ ಜಿಗಿತ: ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹೊಸ ಶಕೆ!
DRDO Semiconductor AI Quantum Capabilities: DRDO ದೇಶೀಯ ಚಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, AI ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 12:39 PM IST
DRDO Semiconductor AI Quantum Capabilities: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (DRDO) ದೇಶೀಯ ಚಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ (Industrial application) ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 'ಕುವೈತ್ ಟೈಮ್ಸ್' (Kuwait Times) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ESTIC 2026 ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅನಾವರಣ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ 'ಭಾರತ್ ಮಂಟಪಂ'ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್' (ESTIC 2026) ನಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚಿಪ್ಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಚಿಪ್-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದವು.
ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಚಿಪ್ ಬಲ: ದೆಹಲಿಯ ಡಿಆರ್ಡಿಒದ 'ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ' (Solid State Physics Laboratory) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
- GaAs ಮತ್ತು GaN ಆಧಾರಿತ MMIC ಗಳು: ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆರ್ಸೆನೈಡ್ (GaAs) ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ (GaN) ಆಧಾರಿತ ಮಾನೋಲಿಥಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು (MMICs), ಮಲ್ಟಿ-ಚಿಪ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅರೇಗಳನ್ನು (IRFPAs) ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
- ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇರ ಬಳಕೆ: ಈ ವಿಶೇಷ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಘಟಕಗಳು ಸುಧಾರಿತ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ (Electronic warfare) ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೇರ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. MMIC ಗಳು ಅಧಿಕ-ಆವರ್ತನ (High-frequency) ಮತ್ತು ಅಧಿಕ-ಶಕ್ತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅರೇಗಳು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಾರಾಟದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
- ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್-ವೇವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಮಿಡ್-ವೇವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್-ವೇವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು, ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
AI, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೂ ಮೀರಿ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
- ನ್ಯೂರೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಗಳು (Neuromorphic accelerators): ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ಮಾಹಿತಿ-ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುವ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅನ್ವಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಫೋಟಾನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಫೋಟಾನಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ರಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
- ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Scramjet engine technology), ಲೇಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳು, ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ವರೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು 2047ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ.
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