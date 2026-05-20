ಡ್ರೋನ್, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ULPGM-V3 ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ: ಡಿಆರ್ಡಿಒ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಚಿಮ್ಮುವ ULPGM-V3 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ.
Published : May 20, 2026 at 1:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಂಗಳವಾರ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮಾನವ ರಹಿತ ವಾಹಕದಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ, ಆಗಸದಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಎವಿ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಿಸನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ನ (ULPGM-V3) ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಲ್ಪಿಜಿಎಂ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆದೇಶಿಸಲು ಸಂಯೋಜಿತ 'ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (ಜಿಸಿಎಸ್) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಸಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
DRDO has successfully completed the final deliverable configuration development trials of the Unmanned Aerial Vehicle Launched Precision Guided Missile (ULPGM)-V3 in both Air-to-Ground and Air-to-Air modes at the DRDO test range near Kurnool, Andhra Pradesh.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 19, 2026
ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಭಾರತ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನ್ಯೂಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಯುಎವಿಗಳಲ್ಲಿ (UAV) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಮಾರತ್ (ಆರ್ಸಿಐ) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿ ಈ ಯುಎಲ್ಪಿಜಿಎಂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಡಿಆರ್ಡಿಒದ ಇತರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (ಡಿಆರ್ಡಿಎಲ್), ಚಂಡೀಗಢದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (ಟಿಬಿಆರ್ಎಲ್) ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (ಎಚ್ಇಎಂಆರ್ಎಲ್) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ.
ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು (MSMEs) ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರೋಧಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 'ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ' ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಾಯುಗಾಮಿ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ' ಎಂಬ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಲ್ಪಿಜಿಎಂ-ವಿ೩ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಡಿಆರ್ಡಿಒ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು (PSUs) ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ'ಯಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮೀರ್ ವಿ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
