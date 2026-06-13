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ಡಿಆರ್​ಡಿಒ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ: ಎರಡೇ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷಿಪಣಿ​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ!

Ballistic Missile Defence Test: ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ DRDO ಸತತ ಮೂರು ಹಾರಾಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Ministry of Defence DRDO Successful Missile Test Ballistic missile defense system
ಎರಡನೇ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಿಸೈಲ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ (Photo Credit: PIB)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 3:03 PM IST

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Updated : June 13, 2026 at 3:13 PM IST

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Ballistic Missile Defence Test: ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO) ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತರಖಂಡ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು (ICBM ಗಳು) ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: DRDO ಜೂನ್ 10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಸತತ ಮೂರು ಹಾರಾಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್​ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ ನೌಕಾ ವಿರೋಧಿ ಹಡಗು ಕ್ಷಿಪಣಿ-ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ (NASM-MR) ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶತ್ರು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಗುರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಾಡಾರ್‌ಗಳು ಒಳಬರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದವು. ನಂತರ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು.

ICBM ಗಳು ಎಂದರೇನು? ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು 5,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (ಸುಮಾರು 3,400 ಮೈಲಿಗಳು) ಮೀರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ICBM ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಖಂಡಾಂತರ" ಎಂಬ ಪದವು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಒಂದು ಖಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಗುರಿ ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಹಂತ-1 ಮತ್ತು ಹಂತ-2 ರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ (BMD) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. DRDO ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಂತ-1ರ ಕೆಲಸವು 2020 ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಂತ-1 ಅನ್ನು 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು 50 ಕಿಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ (PAD) ಎಕ್ಸೋ-ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ (AAD) ಎಂಡೋ-ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಂತ-2 ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇಂದು (ಜೂನ್ 13, 2026) ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 5,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಟರ್‌ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ (ICBM) ವರ್ಗದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

NASM-MR ನ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ NASM-MR (ನೌಕಾ ವಿರೋಧಿ ಹಡಗು ಕ್ಷಿಪಣಿ-ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿ)ಯ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಡಗು ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು? ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದ ನಡುವೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗಾಗಿ MIRV (ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟಬಲ್ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ವೆಹಿಕಲ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು, ವಿಭಿನ್ನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಭಾರತವು ಹಂತ-2 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ದೃಢವಾದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ DRDO ಅನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು DRDO ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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Last Updated : June 13, 2026 at 3:13 PM IST

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MINISTRY OF DEFENCE
DRDO SUCCESSFUL MISSILE TEST
BALLISTIC MISSILE DEFENSE SYSTEM
DRDO
BALLISTIC MISSILE DEFENCE TEST

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