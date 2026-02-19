ETV Bharat / technology

ಗಗನಯಾನ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ DRDO

ಚಂಡೀಗಢದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ -DRDOನ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಲೆಡ್ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ

DEF-DRDO
ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ DRDO (IANS)
author img

By PTI

Published : February 19, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಾನವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್​ಗಾಗಿ ಡಿಆರ್ ಡಿಒ ತನ್ನ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಿಬ್ಬನ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿಣತಿ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ DRDO ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ಚಂಡೀಗಢದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ -DRDOನ ರೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಲೆಡ್ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ನ ಅರ್ಹತಾ ಮಟ್ಟದ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಮುಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಿಬ್ಬನ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ, ಇಸ್ರೋ, DRDO, TBRLನ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆರ್‌ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗರಿಷ್ಠ ಹಾರಾಟದ ಹೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಹತಾ ಮಟ್ಟದ ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಆರ್‌ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಚನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಟಿಬಿಆರ್‌ಎಲ್‌ನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಗಗನಯಾನದ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ, ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀರ್ ವಿ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ:

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ವಿವೋ ವಿ70, ವಿ70 ಎಲೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್​: ವಿಶೇಷತೆ ಹೀಗಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯವೇ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯ: ಬಯೋ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳ ಅವಿಷ್ಕಾರ

TAGGED:

PROGRAMME GAGANYAAN
DRDO CONDUCTS KEY TEST
RAIL TRACK ROCKET SLED
ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ
GAGANYAAN DROGUE PARACHUTE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.