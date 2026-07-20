1600 ಸೀರಿಸ್ ಕರೆಗಳನ್ನು 'ಪ್ರಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್' ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಟ್ರೂಕಾಲರ್ಗೆ ಟ್ರಾಯ್ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
TRAI Warns Truecaller: 1600 ಸೀರಿಸ್ ಕರೆಗಳನ್ನು 'ಪ್ರಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್' ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ಗೆ ಟ್ರಾಯ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
Published : July 20, 2026 at 10:03 AM IST
TRAI Warns Truecaller: 140 ಮತ್ತು 1600 ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಣಿಯಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ "ಪ್ರಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI) ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂವಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
"ಪ್ರಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್"ನಂತಹ ಲೇಬಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರೆಗ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕದ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಾಯ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಾಯ್ನ ಅಧಿಕೃತ 'ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್' (DND) ಆದ್ಯತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 140 ಸೀರಿಸ್ನಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಕರ ಪ್ರಕಾರ, DND (DON't Disturb) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಿತ BFSI (ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ) ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ TRAI ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ '1600' ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI), ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ (SEBI), ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (IRDAI) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರಚಾರ ಕರೆಗಳಿಗೆ '140' ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
'1600' ಸೀರಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕರೆಗಳು ವಂಚನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ವಹಿವಾಟು ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ನಂಬರ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು TRAI ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಸೀರಿಸ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
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