ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ನಾಯಿಗಳು!: ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!!
Dogs Speech Study: ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ಪದಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 30, 2026 at 9:16 AM IST
Dogs Speech Study: ನಾಯಿಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಾತನ್ನು ಪದಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಗುಣ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಹಂಗೇರಿಯ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ELTE ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂರೋಎಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಿಗಳ ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾತಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಮನುಷ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳ ದೂರವಿರುವ ನಾಯಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಂಜನಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ?: ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮಾನವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮಾತನ್ನು ಪದಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವರಗಳ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವರಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ವ್ಯಂಜನಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಲೇ ಪದದ ಅರ್ಥ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ಎರಡರ ಮೇಲೂ EEG ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಎನ್ಸೆಫಾಲೋಗ್ರಫಿ ಎಂಬ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಮೆದುಳು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಾತಿನ ಹರಿವಿನೊಳಗೆ ಪದಗಳ ಲಯವನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆದು ನೋಡಲಾಯಿತು.
ನಾಯಿಗಳ ಮೆದುಳು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ?: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಹ-ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕಿ ಬೊಗ್ಲಾರ್ಕಾ ಮೊರ್ವೈ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು 20 ಜನರು ಹಾಗು 20 ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುವ ಕೃತಕ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವ್ಯಂಜನ ಮಾದರಿಗಳು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪದಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಸ್ವರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದವು, ಆದರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೂರನೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಾದರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಂಶೋಧಕರು EEG ಬಳಸಿ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ವರ-ಆಧಾರಿತ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸರಣಿಗಿಂತ ವ್ಯಂಜನ-ಆಧಾರಿತ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಳ ಮೆದುಳೂ ಕೂಡ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾದ ಸಹ - ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕಿ ಕಿಂಗಾ ಜಿ. ಟೋತ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನ-ಆಧಾರಿತ ಪಕ್ಷಪಾತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಪ್ರತಿ ಪದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸುಮಾರು 400 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಂತರ ಮಾನವ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಮೆದುಳುಗಳು ಎರಡೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ವ್ಯಂಜನ - ಆಧಾರಿತ ಪದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಪದ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೆದುಳು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಾಯಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಕ್ಷಪಾತ ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಚಿತ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪಕ್ಷಪಾತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?: ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವ್ಯಂಜನ-ಆಧಾರಿತ ಪಕ್ಷಪಾತಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಭಾಷೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಮೆದುಳಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮೆದುಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಕು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೂ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಮನುಷ್ಯರು ವ್ಯಂಜನ - ಆಧಾರಿತ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಲಾದರೂ ಸ್ವರ-ಆಧಾರಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲರು, ಆದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಸ್ವರ-ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನವ ಮೆದುಳುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತಿನ ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆದರೆ, ನಾಯಿ ಮೆದುಳುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆದವು. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾಯಿಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವೆಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರಾಂಶ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಬ್ದವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇವಲ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪದಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
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