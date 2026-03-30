ವೈ-ಫೈ ರೂಟರ್ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Published : March 30, 2026 at 11:09 AM IST
WiFi Router: ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಟಿವಿಗಳು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈ-ಫೈ ರೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರೂಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವೈ-ಫೈ ರೂಟರ್ಗಳು ಸಹ ಸೀಮಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈ-ಫೈ ರೂಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಿಮ್ಮ ವೈ-ಫೈ ರೂಟರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವುದೇ ವೈ-ಫೈ ರೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿಫಾರಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಳೆಯ ರೂಟರ್ಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ: ನೀವು ದುಬಾರಿ, ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನಗತಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ರೂಟರ್ ದೋಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ರೂಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈ-ಫೈ 4 ಅಥವಾ ವೈ-ಫೈ 5 ನಂತಹ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ದುರ್ಬಲ: ನಿರಂತರ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರೂಟರ್ನೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೈ-ಫೈ ರೂಟರ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ರೂಟರ್ಗಳು 'ಬೀಮ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್' ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೈವೆಸಿಗೂ ಅಪಾಯ: ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವೈ-ಫೈ ರೂಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೂಟರ್ಗಳು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಟರ್ಗಳು WPA3 ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಹು ಸಾಧನಗಳ ಉಪಯೋಗ: ಹಳೆಯ ವೈ-ಫೈ ರೂಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಅಲೆಕ್ಸಾ ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳು ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ರೂಟರ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ರೂಟರ್ಗಳು 'MU-MIMO' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
