ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಬದ್ಧ ಎಂದ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ
Tata Trusts Roadmap: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ "ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 3, 2026 at 9:00 AM IST
Tata Trusts Roadmap: ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಕೇವಲ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ Tata Trusts ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರು, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರೋಪಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು IIMB ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಯಕತ್ವ ಸಮಾವೇಶ IIMBue 2026 ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೋರುವುದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಇವೆ": ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಬಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.. ಅದುವೇ 'ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ' ಅಂತಾ.. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ 'ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗು' ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು "ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆ" ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು, ನೀವು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯೂ ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು: ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. IISc ಬೆಂಗಳೂರು, TIFR ಮುಂಬೈ, Tata Memorial Hospital, TISS, NCPA ಮುಂಬೈ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 17 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರೈಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಲಾಭರಹಿತ ಬಹು - ವಿಶೇಷತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕ್ರಾಸ್ - ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾವತಿಸುವ ರೋಗಿಗಳು ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು, ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಲಿದೆ. IIM ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಶ್ವ-ದರ್ಜೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
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