ವಿಡಿಯೋಗಳ ಕಿಕ್ ಏರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ‘ವೈನ್’! ಅದು ಸಹ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ!!
Vine Is Coming Back: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ "ವೈನ್" ಆಪ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರಳಿ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೆಲ್ಸ್..
Published : November 15, 2025 at 3:04 PM IST
Vine Is Coming Back: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ "Vine" ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅವಧಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೀಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಆದರೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.
ಈಗ ಮಾಜಿ ಟ್ವಿಟರ್ (X) ಸಿಇಒ ಜ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಸೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ Vine ಅನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು "diVine" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು "Vine" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಶೈಲಿಯು ಹೊಸದಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ರಚಿಸಲಾದ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ: ಈ "ಡಿವೈನ್" ಕೇವಲ ರೀಬೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋದ "ವೈನ್" ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ತಂಡವು ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು "ವೈನ್" ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಆರ್ಕೈವ್ ತಂಡವು ಉಳಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇವು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ 40-50GB ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಎಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾನ್ ಹೆನ್ಶಾ-ಪ್ಲಾತ್ (ಅಕಾ ರಾಬಲ್) ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಆಗ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅನೇಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತವೆ.
ಇವಾನ್ ಹೆನ್ಶಾ-ಪ್ಲಾತ್ ಯಾರು? ಇವಾನ್ ಹೆನ್ಶಾ-ಪ್ಲಾತ್ ಆರಂಭಿಕ ಟ್ವಿಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ "ರಾಬಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವಾನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಕ್ತ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ "ಡಿವೈನ್" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ-ಡೆವಲಪರ್. ಅವರು ಹಿಂದಿನ "ವೈನ್" ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ "ವೈನ್" ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
"ವೈನ್" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಇತಿಹಾಸ: "ವೈನ್" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು 2012 ರಲ್ಲಿ ಡೊಮ್ ಹಾಫ್ಮನ್, ರಸ್ ಯೂಸುಪೋವ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ್ ಕ್ರಾಲ್ ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೂಪ್ ಆಗುವ ಸಣ್ಣ 6-ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಜನವರಿ 2013 ರಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಸಿಇಒ ಜ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ iOS ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಬೇಗನೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು.
ಆದರೆ 2015-16 ರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಹಣಗಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ವೈನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದು "ವೈನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ" ಎಂಬ ಮೂಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಈಗ ಡಾರ್ಸೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಡಿವೈನ್" ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಯ್ದ ಕೆಲವು iOS ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಓದಿ: ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಕವಾಸಕಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್! ಅಬ್ಬೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯೇ?