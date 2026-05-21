Discord Audio and Video Encryption: ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊರತಂದಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 10:18 AM IST
Discord Audio And Video Encryption: ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ (DAVE) ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವತಃ ಕರೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ನಂತಹ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಧನಗಳ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸುಪ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
"E2EE ಅನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಳಸುವ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪಠ್ಯವು ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲಾಗಿದೆ" ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಮಿತ್, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ನ ಕೋರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಈ ಫೀಚರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫೀಚರ್..
- ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
- ಲೈವ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳು, AMA ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಈವೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಸಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸ್ಟೇಜ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ರೋಲ್ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
- ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ.
- ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂವಹನ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ:
- ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
- ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
- ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
- ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇತರ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ:
- ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ನ ಈ ಕ್ರಮವು ಬಂದಿದೆ.
- ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
- ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಗೌಪ್ಯತೆ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
