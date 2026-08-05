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ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ನ ರಾಕೆಟ್​ನ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಖಗೋಳಾಸ್ತಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ!

ಸ್ಪೇಸ್​ ಎಕ್ಸ್​ನ ಫಾಲ್ಕನ್ 9ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಂತವು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.

Discarded SpaceX Rocket Will Hit The Moon Today And Leave Behind A New Lunar Crater
ಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರ (NASA)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 2:37 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಸ್ಪೇಸ್​ ಎಕ್ಸ್​ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ರಾಕೆಟ್​ನ ಭಾಗವೊಂದು ಇಂದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.

ಸ್ಪೇಸ್​ ಎಕ್ಸ್​ನ ಫಾಲ್ಕನ್ 9ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಂತವು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಅನುಸಾರ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.5ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ನಾಸಾ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರೀಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಕೆಟ್​ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಭಾಗ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವೊಂದರ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರಾದ ಲಾಸ್ ಅಲಾಮೋಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೊ, ಈ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ತಜ್ಞ ಬಿಲ್ ಗ್ರೇ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಭಾಗವು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 8,700 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ರೇಟರ್ ಬಳಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

ಫರ್ನಾಂಡೋ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವೂ ಇದೇ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಕೂಡಾ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ರಾಕೆಟ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಇಂಧನವೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 4,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಿಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಪೂರ್ವ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಫಾಲ್ಕನ್​ 9ರ ಮೇಲ್ಬಾಗ: 2025ರ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಸ್ಪೇಸ್​ ಎಕ್ಸ್​ ಫಾಲ್ಕನ್​- 9 ರಾಕೆಟ್​ ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಾಸಾದ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಚಂದ್ರನ ಪೇಲೋಡ್ ಸೇವೆಗಳ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿ 'ಫೈರ್‌ಫ್ಲೈ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್'ನ 'ಬ್ಲೂ ಘೋಸ್ಟ್ 1' ಚಂದ್ರನ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಬೂಸ್ಟರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದರೂ, ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾ ಬಲಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಂತವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಮರಳಿತ್ತು.

ಬಾಹ್ಯಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಇದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಕೆಟ್‌ನ ಪಥವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾಸಾ, ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.

ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ವಕ್ತಾರ ಜಿಮಿ ರಸೆಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾ ತರಬೇತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬೂಸ್ಟರ್‌ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಂತರ ಅದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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