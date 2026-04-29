'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್​' ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮ: 9 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕೌಂಟ್​ಗಳು ಬಂದ್​!

Digital Arrest Fraud: ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್​' ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 11:37 AM IST

Digital Arrest Fraud: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ 12 ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 9,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳು "ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್​"ದಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ವಿವಿಧ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂತಹ ವಂಚನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.

ಹಗರಣ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು?: ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರು "ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್," "ಸಿಬಿಐ," ಅಥವಾ "ಮುಂಬೈ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ" ನಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಲೋಗೋಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಭಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇಂತಹ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಈಗ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಾತೆಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿದೆ.

ವಿದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್: ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಂತಹ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 3,800 ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ಗಳು ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು: ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವರದಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಈಗ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಂಚನೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

