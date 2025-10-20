ETV Bharat / technology

ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್ಸ್​ ಸುನಾಮಿ! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಾರು ಮಾರಾಟ, 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟ!

One Lakh Cars Sold: ಧಂತೇರಾಸ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಾರು ಮಾರಾಟ (Photo Credit: Mahindra, Hyundai, Kia, Honda)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 11:34 AM IST

One Lakh Cars Sold: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್​ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಂತೇರಾಸ್ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಧಂತೇರಾಸ್ ಹಬ್ಬವು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 1,00,000 (ಲಕ್ಷ) ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೂ. 8,500 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. 10,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋ ವಲಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರಾಟವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಧಂತೇರಾಸ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಧಂತೇರಾಸ್ ದಿನದಂದು 1,00,000 (ಲಕ್ಷ) ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾಹನದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 8.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದರೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವಿತರಣೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 8,500 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. 10,000 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ (MSIL), ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ (HMIL) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಧಂತೇರಾಸ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಮಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಂಪನಿಯು 14,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು. ಆಟೋ ವಲಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (CAIT) ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟವು ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಧಂತೇರಾಸ್ ವ್ಯವಹಾರವು ರೂ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಖರೀದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ದೇಶೀಯ ಮಂಡಳಿ (GJC) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ರೋಕ್ಡೆ ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟವು ರೂ 50,000 ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬರುವ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಾಹನಗಳಿಂದ ಆಭರಣಗಳವರೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಋತುವು ಭಾರತೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಶಾವಾದಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹ, ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು GST 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

