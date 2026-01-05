ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಪವರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ
Power Banks Use Banned: ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು DGCA ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
Published : January 5, 2026 at 8:27 AM IST
Power Banks Use Banned: ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಡಿಜಿಸಿಎ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ:
- ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಗೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬಿನ್ ಅಥವಾ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 100 ವ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ 27,000mAhಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವು ಶಾಖ, ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?:
- ಅವು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಸಾಧನವನ್ನು ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಲೂಬಹುದು.
- ಮಿತಿಮೀರಿದ ಚಾರ್ಜ್, ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಕಳಪೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಬೀಳಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಬಹುದು.
- ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಗೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರ.
- ಡಿಜಿಸಿಎ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಇಡೀ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
- ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಕಟ್-ಆಫ್ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಡಿ.
- ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
- ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ಗದ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
