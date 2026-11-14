ಭಾರತದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ BYD 'ಡೆನ್ಜಾ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
BYD-Denza India Launched: ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿವೈಡಿ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಉಪ - ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಡೆನ್ಜಾ' ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 11:13 AM IST
BYD Denza India Launched: ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಚೀನಾದ ದೈತ್ಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಬಿವೈಡಿ (BYD), ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಡೆನ್ಜಾ' (Denza) ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಲೆಯ ವಿವರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಎಂಪಿವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಡೆನ್ಜಾ D9 ಕಾರಿಗೆ ₹90 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೊಯೊಟಾ ವೆಲ್ಫೈರ್ (Toyota Vellfire) ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಎಂ (Lexus LM) ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಡೆನ್ಜಾ Z9 GT ಶೂಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರನ್ನು ₹1.57 ಕೋಟಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೆನ್ಜಾ D9 (Denza D9) ಎಂಪಿವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ:
ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳು (Dimensions): ಹೊಸ ಡೆನ್ಜಾ D9 ಕಾರು 5,250 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 1,960 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,900 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 3,110 ಮಿಮೀ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹಾಗೂ 5.85 ಮೀಟರ್ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ವೀಲ್ಬೇಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಡೆನ್ಜಾ D9 ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ (1,900 ಮಿಮೀ) ಟೊಯೊಟಾ ವೆಲ್ಫೈರ್ (1,950 ಮಿಮೀ) ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಎಂ (1,940 ಮಿಮೀ) ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು 2+2+3 ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೇನ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಈ ಎಂಪಿವಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ 340 kW ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಮತ್ತು 365 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 115.07 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಿವೈಡಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 608 ಕಿ.ಮೀ (WLTC ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ) ರೇಂಜ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು 8.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 0 ದಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲದು. ಇದರಲ್ಲಿ 11 kW ಎಸಿ (AC) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ವೇಗದ ಡಿಸಿ (DC) ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕೇವಲ 9 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇ. 10 ರಿಂದ ಶೇ. 97ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 15.6-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 10.25-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್-ಎಲ್ಸಿಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 16-ಸ್ಪೀಕರ್ ಡೆವಿಯಾಲೆಟ್ (Devialet) ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ತ್ರಿ-ಝೋನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ (ಫ್ರಿಡ್ಜ್) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳು 10-ವೇ ಪವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 10-ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸಾಜ್, ಹೀಟಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಲೆಗ್ ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲೂ ಪವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಹೀಟಿಂಗ್, ಮಸಾಜ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಶೇಡ್ ಹೊಂದಿರುವ 1.1 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕಲರ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು 6 ಯುಎಸ್ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಫುಲ್-ಲೆಂತ್ ಸೈಡ್ ಕರ್ಟನ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್-ಸೆಂಟರ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು DiSus-C ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ರಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್-ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲರ್ಟ್, ರಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್-ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೇನ್-ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೈನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ.
ಡೆನ್ಜಾ Z9 GT ಶೂಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ (Denza Z9 GT Shooting Brake) ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ:
ಮೂರು ಮೋಟಾರ್ಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ: ಹೊಸ Z9 GT ಒಂದು ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು (308 bhp) ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು (ತಲಾ 416 bhp) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,140 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 1,210 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರು ಕೇವಲ 2.7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 0 ದಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 269 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದಲ್ಲಿ (Top Speed) ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 122.49 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 598 ಕಿ.ಮೀ (WLTP ಸೈಕಲ್) ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್: ನೆಲಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇದರ ಮುಂಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ನಯವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗವು ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಏರ್-ಕೂಲಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ಗಳು, ರೇಡಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈಟ್' ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳಿವೆ.
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಆಕಾರದ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಟ್ರಾಕ್ಟಬಲ್ ರಿಯರ್ ವಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಯರ್ ವಿಂಗ್ ಕಾರಿನ ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಚಾಲನೆಯ ವೇಳೆ ಕಾರಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್: ಹೊಸ Z9 GT ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 17.3-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ 13.2-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು 13.2-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 50-ಇಂಚಿನ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್-ರಿಯಾಲಿಟಿ (AR) ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ.
e3 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ 'ಸೆಲ್-ಟು-ಬಾಡಿ' (Cell-to-body) ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಸೀಟುಗಳು 8-ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೀಟಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು 10-ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸಾಜ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸರೆ ನೀಡಲು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ (Inflate) ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಚಾಲಕನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಜಾ D9 ಮತ್ತು Z9 GT ಕಾರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿವೈಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ವೇಗದ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
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