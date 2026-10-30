ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕ್ರೇಜ್; ಉತ್ಪಾದನೆ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್!
Bajaj Chetak EV Production: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತಕ್ ಇವಿ ಮಾಸಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ 6ನೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 7:49 AM IST
Bajaj Chetak EV Production: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ (Bajaj Auto) ಕಂಪನಿಯ ಐಕಾನಿಕ್ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ 'ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್' (Bajaj Chetak) ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸಪ್ಲೈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ತಿಂಗಳ 62,000 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 80,000 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. 2027ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ (ಅಂದರೆ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2027 ರ ಒಳಗೆ) ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಜಾಜ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
2027ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋದ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (Joint MD) ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಈಗಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 6ನೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು (Manufacturing Plant) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ (ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ) ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗರಿಷ್ಠ 60,000 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 40,000 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಂತರವೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2027ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಮಾಸಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 80,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಲೆಎತ್ತಲಿದೆ ಬಜಾಜ್ನ 6ನೇ ಬೃಹತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್!: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸವಾಲು ಕೇವಲ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು (Premium Motorcycles) ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಶ್ಚನ್ ಇಂಜಿನ್ (ICE - ಪೆಟ್ರೋಲ್) ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 6ನೇ ಹೊಸ ಬೃಹತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಘಟಕದ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಂಡವು ಗಂಭೀರ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ, ನಿಖರವಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ನ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್: ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಪಾಲು (EV Share) ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕೆ ಏರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
- ಒಡಿಶಾ: ಇಲ್ಲಿ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಿದೆ.
- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 35 ರಷ್ಟಿದೆ.
- ಗುಜರಾತ್: ಇಲ್ಲಿ ಇವಿ ಬಳಕೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 12 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 'ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್' ಸೀರಿಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಓಲಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
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