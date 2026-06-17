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ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಇಒ

Delhi HC Agrees Telegram Plea: ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.

DELHI HIGH COURT TELEGRAM TEMPORARY BAN IN INDIA NEET PAPER LEAK ISSUE NTA
ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (Photo Credit: IANS and Telegram)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 1:07 PM IST

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Delhi HC Agrees Telegram Plea: ನೀಟ್-ಯುಜಿ, 2026ರ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.

ಕೆಲವು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯ ಕೇವಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದರಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಂತಹ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (NTA) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್:

  • ಕೇಂದ್ರ ವಿಧಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವಾದಿಸಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
  • ನೀಟ್-ಯುಜಿ, 2026 ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
  • ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 150 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಷೇಧ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು NTA ಭಾವಿಸಿದ್ದೇಕೆ?: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (NTA) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳು, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಸರಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ.

ಮೆಸೇಜ್​ ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು: ಸರ್ಕಾರವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ನಕಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು NTA ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ವಿಚಾರಣೆಯು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವಾದದ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಭದ್ರತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿಷೇಧವು ಸಮರ್ಥನೀಯವೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.

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DELHI HIGH COURT
TELEGRAM TEMPORARY BAN IN INDIA
NEET UG PAPER LEAK ISSUE
NTA
DELHI HC AGREES TELEGRAM PLEA

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