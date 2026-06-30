ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ 2028 ರಿಂದ ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಸಿಎನ್ಜಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Delhi EV Policy 2026: ದೆಹಲಿಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 30, 2026 at 3:05 PM IST
Delhi EV Policy 2026: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹೊಸ ದೆಹಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ನೀತಿ 2026 ಅನ್ನು ಸಂಪುಟ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ತರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಜಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನೀತಿಯು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2030 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯಡಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ BS-IV (ಅಥವಾ ಹಳೆಯ) ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ವಾಹನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನೀತಿಯು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಶೂನ್ಯ - ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷವಾರು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ (ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು) ಖರೀದಿದಾರರು ಮೊದಲ ವರ್ಷ ₹30,000, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ₹20,000 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ₹10,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾಲಿತ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (ಆಟೋಗಳು) ಮೊದಲ ವರ್ಷ ₹50,000, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ₹40,000 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ₹30,000 ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಸುವ N1 ವರ್ಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನೀತಿಯು 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವಾ' ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1, 2027 ರಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ - ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ CNG ಆಟೋಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2028 ರಿಂದ ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು CNG ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹15,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹7,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ₹8,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಗರಾದ್ಯಂತ 32,000 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 2.2 ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 5 ಲಕ್ಷ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 26,000 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಪಾಲು ಶೇ.6.1 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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