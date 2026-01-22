ETV Bharat / technology

ಎಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜೊಮಾಟೊದ ದೀಪಿಂದರ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ದಿಂಡ್ಸಾಗೆ ಚುಕ್ಕಾಣಿ, ಯಾರಿವರು?

Deepinder Goyal Resigned: ಎಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

WHO IS ALBINDER DHINDSA DEEPINDER GOYAL DEEPINDER GOYAL STEP DOWN ETERNAL CEO RESIGNED
ಎಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜೊಮಾಟೊ ಸಿಇಒ ದೀಪಿಂದರ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ (Photo Credit: X/Albinder Dhindsa)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 9:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Deepinder Goyal Resigned: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಗೋಯಲ್ ಅವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಷೇರುದಾರರ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಂದರ್​ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ದಿಂಡ್ಸಾ ಅವರು ಎಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದವು.

ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ, ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಎಟರ್ನಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒಗಳು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಇತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ?: ಕಂಪನಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಕಂಪನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಯಕತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ದಿಂಡ್ಸಾ, ಅಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿಇಒಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ದಿಂಡ್ಸಾ ಏಕೆ?: ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ದಿಂಡ್ಸಾ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಗೋಯಲ್, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಈವೆನ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ದಿಂಡ್ಸಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್​ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಂಡ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ಗೋಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಬಿಂದರ್ "Battle-Hardened Founder" ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.

ಯಾರೀ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್: ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಜೊಮಾಟೊದ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಮುಕ್ತಸರ ನಿವಾಸಿ ದೀಪಿಂದರ್, ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊಮಾಟೊ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು 'ಬೈನ್ & ಕಂಪನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜೊಮಾಟೊ ಆರಂಭ: 2008ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರ ಪಂಕಜ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಫುಡೀಬೇ' ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅದನ್ನು 'ಜೊಮಾಟೊ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ವಿವರಣೆ: ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೊಮಾಟೊ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡೈನಿಂಗ್-ಔಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೊಮಾಟೊ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ದಿಂಡ್ಸಾ ಯಾರು?: ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ದಿಂಡ್ಸಾ ಅವರು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ (ಹಿಂದೆ ಗ್ರೋಫರ್ಸ್)ನ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭ: ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ಎಂಬಿಎ ಮಾಡಿದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಬೈನ್ & ಕಂಪನಿ'ಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.

ಗ್ರೋಫರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್: 2013 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಗ್ರೋಫರ್ಸ್' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಕಿರಾಣಿ ಡೆಲಿವರಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು 'ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು '10 ನಿಮಿಷಗಳ ಡೆಲಿವರಿ' ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು.

Zomato ಜೊತೆ ವಿಲೀನ: 2022 ರಲ್ಲಿ Zomato ಜೊತೆ ಅಲ್ಬಿಂಡರ್ ಕಂಪನಿ Blinkit ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಜೊಮಾಟೊನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷತೆ: ಅಲ್ಬಿಂಡರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಇಬ್ಬರೂ ಓಲ್ಡ್​ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್​: ಇಬ್ಬರೂ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಸಹ ಹಳೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ಅವರ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ವ್ಯಾಪಾರವು ದೀಪಿಂದರ್ ಅವರ ಜೊಮಾಟೊ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ ಒನ್​ಪ್ಲಸ್ ಶಟ್​ಡೌನ್​ ವದಂತಿ!: ಜನರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಸಿಇಒ ಉತ್ತರವೇನು?

TAGGED:

WHO IS ALBINDER DHINDSA
DEEPINDER GOYAL
DEEPINDER GOYAL STEP DOWN
ETERNAL CEO RESIGNED
DEEPINDER GOYAL RESIGNED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.