ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲಿದೆ ರಾಕೆಟ್! ಇದು ಅಪಘಾತವೇ ಹೊರತು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡುವ ಕಾತರ!
Dead SpaceX Rocket Hit Moon: 2025 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾದ SpaceX ರಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ರೇಟರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : August 1, 2026 at 1:29 PM IST
Dead SpaceX Rocket Hit Moon: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಿಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು SpaceX ರಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತವು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಬುಧವಾರ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಸವಾಲನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಜ್ಞ ಬಿಲ್ ಗ್ರೇ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಕೆಟ್ ಭಾಗವು ಗಂಟೆಗೆ 8,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 5,400 ಮೈಲು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ರೇಟರ್ ಬಳಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸುಮಾರು 3 ಟನ್ TNT ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕುಳಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಾಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ರಾಕೆಟ್ ಹಂತವನ್ನು 2025ರ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಚಂದ್ರ ಮಿಷನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ Firefly Aerospace ನ Blue Ghost Lander ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ನ iSpace ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಮಿಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ನ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದರ ಕಕ್ಷೆಯು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪಘಾತ SpaceX ನ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಸ Space Debris ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಸ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಈಗ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಜ್ಞ ಬಿಲ್ ಗ್ರೇ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ಈಗ ಹಿಂದೆಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ’ ಎಂದರು.
ಲಾಸ್ ಅಲಾಮೋಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಿನ ಡಿಕ್ಕಿ ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ, ಈ ರೀತಿಯ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಸ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಡಿಕ್ಕಿಗಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸ್ಫೋಟವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಡಿಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ಎದ್ದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸದ ಮೋಡವು ಹಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಡಿಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಕುಳಿಯು ಸುಮಾರು 27 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು 5 ಮೀಟರ್ ಆಳ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತವೆ. ನಾಸಾದ Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ Danuri Orbiter ಡಿಕ್ಕಿಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ: ಮಾನವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಸ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದು ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಒಂದು ಡೆಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಭಾಗವು ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಎರಡು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಅಂತಹ ಎರಡನೇ ದಾಖಲಾದ ಘಟನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಪೋಲೋ ಮಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿತ್ತು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭೂಕಂಪ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
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