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ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​! ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್​ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ! ಕಾರಣವೇನು?

Data Center Electricity Demand: ಎಐಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 11:00 AM IST

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Data Center Electricity Demand: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾರ್ಟ್ನರ್‌ನ ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಶೇಕಡಾ 26.4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 2025ರಲ್ಲಿ 447 ಟೆರಾವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆಗಳಿಂದ 565 ಟೆರಾವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. AI- ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳು, ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು, ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ AI ಸರ್ವರ್‌ಗಳು: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, AI-ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ AI ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ 31% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ AI ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯು ದೃಢವಾದ, ಶಕ್ತಿ-ತೀವ್ರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ತ್ವರಿತ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್: ಗಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಲಿಂಗ್ಲಾನ್ ವಾಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಐಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಂಪನಿಗಳು AI ಓಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಅಸಮರ್ಪಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಅದು AI ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

2030ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ದ್ವಿಗುಣವೇ?: 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 1,200 ಟೆರಾವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಎಡ್ಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ-ಉಳಿತಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶದಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದವು. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡರೆ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಗಾಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.7 ಶತಕೋಟಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ AI ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

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