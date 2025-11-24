ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ APK ಫೈಲ್ಸ್ ಸಂಚಲನ: ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಕ್!
WhatsApp Hacked: ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಫೋನ್ಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈವಶವಾಗಿವೆ.
Published : November 24, 2025 at 10:56 AM IST
WhatsApp Hacked: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರು OTP ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು APK ಫೈಲ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ (KYC) ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಟೀಮ್ SBI ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ. SBI ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸದರಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಗುಂಪುಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು 1930 ಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಕ್: ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಸ್ಬಿಐ ಕೆವೈಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
- ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ APK ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರೆ(Instal) ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು APK ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.
- ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
- ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
- ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಳು, ಕರೆ ಲಾಗ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಲಾಗಿನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.
- ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೀ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1930ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಿ.
