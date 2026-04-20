ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 9 ರಾಜ್ಯಗಳು, 850 ಕೇಸ್ಗಳು, ರೂ.150 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ಸೈಬರ್ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಸಜ್ಜನರ್ ಟೀಂ
Cyber Crime: ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 52 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 20, 2026 at 10:34 AM IST
Cyber Crime: ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಅಪರಾಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 52 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಬೃಹತ್ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಜ್ಜನರ್ ಈ ತಿಂಗಳು 'ಆಪರೇಷನ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್-2.0' ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನಗಳು' ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ('ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಅವರು ಈ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ 32 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, 15 ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆದಾರರು ಮತ್ತು ಐವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು 52 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಸಿಪಿ ವಿ. ಅರವಿಂದ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಎಸಿಪಿ ಆರ್.ಜಿ. ಶಿವಮಾರುತಿ ನೇತೃತ್ವದ 16 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಏಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಬಲಿಪಶುಗಳಿಂದ ಕದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಅಪರಾಧಿಗಳು 350 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಖಾತೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲಾದ ಸುಮಾರು 850 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹150 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಗುಜರಾತ್, ಬಿಹಾರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಧನಗಳು AU ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಐವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ಮೂವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಓರ್ವ KYC ಅನುಮೋದಕ, ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಓರ್ವ KYC ಅನುಮೋದಕ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಗುಮಾಸ್ತ, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮೂವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಓರ್ವ KYC ಅನುಮೋದಕ, ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಈಕ್ವಿಟಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 26 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, 14 ಚೆಕ್ಬುಕ್ಗಳು, ಎರಡು ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗಳು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು 21 ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "ಝೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್" ನೀತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಜ್ಜನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು KYC ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ "ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳ" ಪ್ರಸರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗಳೊಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಅವರು "ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್" ಅನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವೇ 1930ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ www.cybercrime.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ-2026: 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು, 8 ಸಾವಿರ ಸಂದರ್ಶಕರು ಭಾಗಿ