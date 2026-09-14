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ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್​ 17 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಕೇವಲ 69,990ರೂ.ಗೆ!

Croma iPhone 17 Pro: ಕ್ರೋಮಾ iPhone 17 Pro ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಇಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್​​​ಚೇಂಜ್​ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಕ್ಸ್​​​ಚೇಂಜ್​ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿವೆ.

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ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್​ 17 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 14, 2026 at 11:35 AM IST

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Croma iPhone 17 Pro: ಕ್ರೋಮಾ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ 256 ಜಿಬಿ ಮಾಡೆಲ್ 69,990 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು 512 ಜಿಬಿ ಮಾಡೆಲ್ 88,490 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಡೀಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.

69,990 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ!: 69,990 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬುದು ನೇರವಾದ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  • ಆಯ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು 44,500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 12,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  • ಹೆಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಟಾಟಾ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ 256 ಜಿಬಿ ಫೋನ್ 69,990 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 512 ಜಿಬಿ ಫೋನ್ 88,490 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ: ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮೇಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಫರ್ ಇದೆ. 256 ಜಿಬಿ ಮಾಡೆಲ್ 74,990 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 512 ಜಿಬಿ ಮಾಡೆಲ್ 94,990 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ ಗೆ 53,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಮಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ 256 ಜಿಬಿ ಫೋನ್ 1,26,490 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 512 ಜಿಬಿ ಫೋನ್ 1,45,990 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಫರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 256 ಜಿಬಿ ಫೋನ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 1,39,990 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು 512 ಜಿಬಿ ಫೋನ್ 1,59,990 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 69,990 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬ ಬೆಲೆಯು ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವ ಇತರ ಆಫರ್‌ಗಳು:

  • ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್​ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
  • 3,499 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಹೈಫನ್ ಕಂಪನಿಯ ಕೇಸ್ ಕಾಂಬೊ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  • ಆಪಲ್ ಕೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  • 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರು: ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30 ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಕ್ರೋಮಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಟಾಟಾ ನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್ 12, ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 4 ಮತ್ತು ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಮಾ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

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