ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್: ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ಎಐ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲು
Elon Musk OpenAI Case: ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : May 19, 2026 at 10:54 AM IST
Elon Musk OpenAI Case: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ದೈತ್ಯ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ದೈತ್ಯ ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಅದರ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಸ್ಕ್ ಹೂಡಿದ್ದ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಂಪನಿಯು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಅಡಿಪಾಯದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬದಲಿಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಓಪನ್ಎಐನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Regarding the OpenAI case, the judge & jury never actually ruled on the merits of the case, just on a calendar technicality.— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2026
There is no question to anyone following the case in detail that Altman & Brockman did in fact enrich themselves by stealing a charity. The only question…
ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಉನ್ನತ ಸಹವರ್ತಿ ಗ್ರೆಗ್ ಬ್ರಾಕ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮೋಸದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮೂಲ ಲಾಭರಹಿತ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಭರಹಿತ ಘಟಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಮಸ್ಕ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯು ವಿಶೇಷ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮುಂದೆ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸದಸ್ಯರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಮಸ್ಕ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಗಡುವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರು.
ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಈ ತೀರ್ಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಯವೊನೆ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ವಕೀಲ ಸ್ಟೀವನ್ ಮೊಲೊ, ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾನಾಂತರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಆರೋಪವೇನು? ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾನೂನು ತಂಡವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಲಾಭರಹಿತ ಘಟಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ದೃಢ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪರಹಿತಚಿಂತನೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ, ಓಪನ್ಎಐ ವಕೀಲರು ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೂಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ AI ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಓಪನ್ಎಐನ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲ ವಿಲಿಯಂ ಸವಿಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮಸ್ಕ್ನ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯೆಂದರೆ ಓಪನ್ಎಐನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಓದಿ: ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ! ಎಲ್ಲಿ, ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?