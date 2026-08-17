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ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಉಪಗ್ರಹ: ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಂತರದ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜ್ ಅಧ್ಯಯನ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಥೆ ಏನು?

Suitcase Sized Satellite: ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಸುಮಾರು 13.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದ ರಹಸ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ.

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ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಉಪಗ್ರಹ (Photo Credit: Surrey Space Technology Ltd)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 10:35 AM IST

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Suitcase Sized Satellite: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. CosmoCube ಹೆಸರಿನ ಈ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ರೇಡಿಯೋ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಚಂದ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಚನೆಯ ನಡುವಿನ ಅರ್ಥವಾಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಏಕೆ ಕಷ್ಟ?: ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್​ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸುಮಾರು 150 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ‘ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜ್’ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು 21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಮಂದ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಭೂಮಿಯ ಅಯಾನುಗೋಳವು ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನದ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ FM ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳು ಈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಲೋಕನದ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಚಂದ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ: ಕಾಸ್ಮೋಕ್ಯೂಬ್ ತಂಡವು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ಹಿಂದೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ರೇಡಿಯೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪಗ್ರಹದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 2 ಗಂಟೆಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಮೋಕ್ಯೂಬ್ ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ಗಂಟೆಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾಪನಗಳು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ರಚನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು?: ಕಾಸ್ಮೋಕ್ಯೂಬ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್‌ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಳೆದು ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ರಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು ಎಂಬುದರ ಸುಳಿವು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಹ-ಲೇಖಕ ಎಲಾಯ್ ಡಿ ಲೆರಾ ಅಸೆಡೊ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯು ಭೂಮಿಯ ರೇಡಿಯೋ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ವಿಶಾಲ ನೋಟ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ, ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು: ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಸ್ಮೋಕ್ಯೂಬ್ ಉಪಗ್ರಹವು ಸ್ವತಃ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಂದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉಪಗ್ರಹವು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಹಗುರವಾದ ರೇಡಿಯೋ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಷನ್ ನಂತರ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೇಡಿಯೋ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಸಹ-ಲೇಖಕ ವಿಲ್ ಗ್ರೇಂಜರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಜಾಣ್ಮೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಸಾಧ್ಯ: ಸಂಶೋಧಕರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹದ ಉಷ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಸ್ಮೋಕ್ಯೂಬ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತರೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಂಡವು ನಂಬಿದೆ.

ಆದರೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಚಂದ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಮಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದಂತೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತವಾದ ರೇಡಿಯೋ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕಾಸ್ಮೋಕ್ಯೂಬ್ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಉಪಗ್ರಹವು ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಮಾರ್ಗ ನೀಡಬಹುದು.

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SPACE MISSION 2026
MOON FAR SIDE RADIO TELESCOPE
COSMIC DARK AGE 21CM SIGNAL
COSMOCUBE SATELLITE
SUITCASE SIZED SATELLITE

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