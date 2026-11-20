541 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವಿರುವ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಚ್ಛಗಳ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು! ಗುವಾಹಟಿ ವಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜಂಟಿ ಸಾಧನೆ!
UBC-63 star clusters India: ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4,892 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 'UBC 63' ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಕ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಚ್ಛಗಳಾಗಿ ಮರುವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 9:25 AM IST
UBC 63 star clusters India: ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜವೆಂದು (Star Cluster) ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಆಕಾಶಕಾಯವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4,892 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳ (Light-years) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 'UBC 63' ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು 'UBC 63A' ಮತ್ತು 'UBC 63B' ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಕ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಚ್ಛಗಳಾಗಿ (Open Star Clusters) ಮರುವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ. 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ UBC 63Aಗೆ 98 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು UBC 63Bಗೆ 148 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (Gauhati University) DST INSPIRE ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ (Samrat Biswas) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ (IIA) ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ದಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್' (The Astronomical Journal) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಗಯಾ ಮಿಷನ್, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ‘ಗ್ಯಾಲ್ಪಿ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ: ಈ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ESA) 'ಗಯಾ' (Gaia) ಮಿಷನ್ನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮಷಿನ್-ಲರ್ನಿಂಗ್ (Machine-learning) ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾನ, ದೂರ, ಚಲನೆ, ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಗುಚ್ಛಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯೊಳಗೆ ಈ ಗುಚ್ಛಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪಥಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಗ್ಯಾಲ್ಪಿ' (galpy) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಟೂಲ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಚ್ಛಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿ (Milky Way) ಕ್ರಮೇಣ ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ನಮಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ IIA ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಹೇಶ್ವರ್ ಗೋಪಿನಾಥನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರ-ಜನನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡವೇ?: ಪ್ರೊ. ಗೋಪಿನಾಥನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಚ್ಛಗಳು ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಕಾಸದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ವಯಸ್ಸಿನ ಭಾರೀ ಅಂತರ: ಕಿರಿಯ ಗುಚ್ಛವಾದ UBC 63A ಸುಮಾರು 21 ಮಿಲಿಯನ್ (2.1 ಕೋಟಿ) ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಿರಿಯ ಗುಚ್ಛವಾದ UBC 63B ಸುಮಾರು 562 ಮಿಲಿಯನ್ (56.2 ಕೋಟಿ) ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 541 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವಿದೆ.
- ರೆಡ್-ಕ್ಲಂಪ್ (Red-clump) ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪುರಾವೆ: UBC 63Bಯ ಕಲರ್-ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ಎರಡು 'ರೆಡ್-ಕ್ಲಂಪ್' ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಉರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಿರಿಯ ಗುಚ್ಛದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಚ್ಛದ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರಪಥದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂವಹನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಿರಿಯ ಗುಚ್ಛದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚದುರಿದಂತಿವೆ.
- ಒಂದೇ ಆಣ್ವಿಕ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ UBC 63A ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಇವೆರಡೂ ಗುಚ್ಛಗಳು ಸುಮಾರು 60 ಪಾರ್ಸೆಕ್ (ಸುಮಾರು 200 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ) ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ ಆಣ್ವಿಕ ಮೋಡದ (Giant Molecular Cloud - ಸುಮಾರು 100 ಪಾರ್ಸೆಕ್) ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರ-ಜನನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಒಂದೇ ಆಣ್ವಿಕ ಮೋಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುರುತುಗಳನ್ನು (Chemical fingerprints) ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಗುಚ್ಛಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು.
60 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ‘ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ನಿಯರ್-ಮಿಸ್’ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ: ಸುಮಾರು 6 ಮಿಲಿಯನ್ (60 ಲಕ್ಷ) ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಚ್ಛಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕೇವಲ 23 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದವು. ಕ್ಷೀರಪಥದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಎಳೆತದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಎರಡೂ ಗುಚ್ಛಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಗೋಪಿನಾಥನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮೀಪದ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಕಿರಿಯ ಗುಚ್ಛವಾದ UBC 63A ನಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಗುಚ್ಛ UBC 63Bಯ ಹೊರಭಾಗದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚದುರಿಸಿರಬಹುದು.
- ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಚ್ಛಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಎರಡು ಗುಚ್ಛಗಳು ಸುಮಾರು 26 ಪಾರ್ಸೆಕ್ (ಸುಮಾರು 85 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ) ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮೀಪದ ಹಾದುಹೋಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಒಂದರಿಂದೊಂದು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ.
- ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಉದಾಹರಣೆ: ಇವು ಎಂದಿಗೂ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೇಗವನ್ನು (Relative speed) ಅವು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರೊ. ಗೋಪಿನಾಥನ್ ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಸಮೀಪ ಹಾದುಹೋಗುವ ಧೂಮಕೇತುವಿನ (Comet) ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸೆಳೆತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ವೇಗವು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಚ್ಛಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೇಗವು ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ (Escape velocity) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ಮುಂದಿನ 10 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಭವಿಷ್ಯ: ಕಕ್ಷೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 100 ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಕೋಟಿ) ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 450–490 ಪಾರ್ಸೆಕ್ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು (ನಿಖರವಾದ ದೂರ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ). ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಪಥದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಎರಡೂ ಗುಚ್ಛಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಚದುರಿಸಲಿದೆ.
ಕ್ಷೀರಪಥದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿ: ಗಯಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮಷಿನ್-ಲರ್ನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರುವ ಇತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಗೋಪಿನಾಥನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಭವಿಷ್ಯದ ಗಯಾ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರಪಥವು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ 541 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 60 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ವೈಸ್ ಸಿಟಿ ಬದಲು ‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿ’ನ ರಸ್ತೆಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಪಿಜಿ ಲೈಫ್: ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ದೇಸಿ ಗೇಮ್!