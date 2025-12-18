ETV Bharat / technology

ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಪ್ಲಾಂಟ್​ಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ: ಬೈಕ್​ ಏರಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ!!

Rahul Gandhi Visits BMW Plant: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯುನ ಎಂ - ಸೀರೀಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

CONGRESS LEADER RAHUL GANDHI BMW PLANT IN GERMANY RAHUL GANDHI VISITS GERMANY
ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಪ್ಲಾಂಟ್​ಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ (Photo Credit: X/Indian Overseas Congress)
Published : December 18, 2025 at 1:17 PM IST

Rahul Gandhi Visits BMW Plant: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಮ್ಯೂನಿಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ವೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯುನ ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು "ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಹೆಮ್ಮೆ" ಎಂದು ಕರೆದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಟಿವಿಎಸ್‌ನ 450 ಸಿಸಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ನೋಡುವುದು ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಗೆ "ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಕರೆದರು.

‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ': ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು "ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ". ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ BMW ಇಸೆಟ್ಟಾವನ್ನು ನೋಡಿದರು. 1950ರ ದಶಕದ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಾರು, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಐಸೊ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 1955 - 62ರ ಪರವಾನಗಿ ಅಡಿ BMW ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎರಡು ಸೀಟಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಫ್ಯೂಯಲ್​ - ಎಫಿಶಿಯಂಟ್​ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 13hp ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 90 kmph ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 161,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಲು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಅವರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಭೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಭಾಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬೈಕ್‌ಗಳು: ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಡಿ 200,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಸಹಯೋಗವು 500 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸವಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

