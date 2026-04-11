ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಿ ಬಂದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ: ಯಾರವರು?

ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಸ್​ -2 ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು, ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Grishma Kalepu is a computer engineer at NASA
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಕಾಲೆಪು (ETV Bharat - NASA)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 11, 2026 at 9:02 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಚಂದ್ರನನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಬಂದ ಆರ್ಟೆಮಸ್​-2 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಇದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು. ನಾಸಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಯುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಕಾಲೆಪು ಅವರ ಶ್ರಮ ಅಡಗಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ನಾಸಾ)ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಪ್ರೇರಣೆ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಬೆಳೆದದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ. "ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಪೋಷಕರಾದ ರವಿಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ನಿರುಪಮಾ ನನ್ನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ದುರಂತದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿದರು ಎಂದು ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಕಾಲೆಪು (ETV Bharat)

ಸಂದರ್ಶಕಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಾಸಾ ಪ್ರವೇಶ: ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಸಾದ ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಗ್ರೀಷ್ಮಾಗೆ ನಾಸಾದ ಕೆನಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, "ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂದರ್ಶಕಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು" ಎಂಬ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಆಗುವ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಾಸಾ ಪ್ರವೇಶ: ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ 'SEDS' ಕ್ಲಬ್ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಯಾನ ಯೋಜನೆಯ 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಪೈಕಿ 35 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ, ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ: 2024ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆನಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇರಿದರು. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ನೌಕೆಯ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ.

"ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬಂದರೂ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಾಸಾದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೂ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಕಾಲೆಪು ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಯಸುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

