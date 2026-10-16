ಬಾಟಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ, ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಂಡವ! ಜೈವಿಕ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!
Nature Journal Microplastics Study: ಬಾಟಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 7:54 AM IST
Nature Journal Microplastics Study: ನಾವು ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಟಲಿ ನೀರು (Bottled Water) ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯವೊಂದು ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಾದ 'ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್' (Microplastics) ದೇಹ ಸೇರಿದರೂ ಅವು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತವೆ (Chemically Inert) ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ನೇಚರ್' (Nature) ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ದೇಹ ಸೇರಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು!: ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ್ದು) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ (Heart Attack), ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke), ಮರೆಗುಳಿತನ (Dementia) ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು (Brain Tumours) ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ದೇಹದೊಳಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್!: ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಾಗಿ (5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು 1 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನ್ಯಾನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್) ಒಡೆದಾಗ ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (Surface Area) ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಣಗಳು ಬಾಟಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಂಶದೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ 'ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್' (Reactive Radicals) ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯ ಅಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
"ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವರ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೇ ಮಿನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭೀತಿ!: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಿದುಳು, ಹೃದಯ, ಲಿವರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ರಕ್ತ, ಎದೆಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದಂತಹ 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್' ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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