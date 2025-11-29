ಒಳನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿಗರು: ವರದಿ
Coastal Cities Study: ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಒಳನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 29, 2025 at 10:02 AM IST
Coastal Cities Study: ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸಮುದ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಸಾರಿಗೆ (ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ), ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ನಗರ ಜೀವನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ವಸಾಹತುಗಳು ಒಳನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಕೋಪನ್ ಹೇಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಚುವಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 155 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 1,071 ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ಗಳ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ವಸಾಹತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು:
- 1992 ಮತ್ತು 2019ರ ನಡುವೆ ಶೇ.56ರಷ್ಟು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿವೆ, ಅಂದರೆ ಜನರು ಒಳನಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ನಂತಹ ಶೇ.16ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವೇ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
- 28% ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶೆಂಗ್ಪಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಓಷಿಯಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಜನರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕವು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಶಗಳ ಮುಖಚಿತ್ರ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ:
|ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
|ಟ್ರೆಂಡ್
|ಕಾರಣ
|ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳು
|ಜನರನ್ನು ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
|ಉದ್ಯೋಗ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಅಥವಾ ಮನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲ.
|ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳು
|ಅತ್ಯಧಿಕ ಕುಸಿತ
|ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ.
|ಅಧಿಕ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳು
|ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಬದಲು, ಅವರು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
|ಹೈಟೆಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಮುದ್ರ ಗೋಡೆ, ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಮಧ್ಯಮ-ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಗರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಒಳನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಜಿ ಎಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಗಂಭೀರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಡಲ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮುದ್ರ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
