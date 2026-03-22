ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಏರಿದರೂ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್ CNG ಕಾರುಗಳು!!
Top 5 CNG Cars: ಸದ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಏರಿದರೂ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್ 5 CNG ಕಾರುಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : March 22, 2026 at 8:16 AM IST
Top 5 CNG Cars: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅದುವೇ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ (ಟ್ರಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳ).
ಹೌದು, ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. "ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್" ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ.
ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು?: ಹಳೆಯ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ 60-ಲೀಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೂಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಿಗೆ ಕಾರಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸ್ಪೇರ್ ವೀಲ್ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ). ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೇಲೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮೈಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ನೋಡುವುದಾದರೆ,
ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ iCNG: ನೀವು ಸೆಡಾನ್ಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹7.68 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಡಾನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಟ್ರಂಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಟಿಗೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೂಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರೈನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ CNGಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 26-28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರು.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ iCNG: ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV (ಮೈಕ್ರೋ SUV) ಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹6.70 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಲೀಸಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೆಟಪ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಪಂಚ್ ಸುಮಾರು 210 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ.
ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ಹೈ-ಸಿಎನ್ಜಿ ಡ್ಯುಯೊ: ಟಾಟಾಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಹುಂಡೈ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 'ಡ್ಯುಯೊ' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 6.95 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ, ಬಾಕ್ಸಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬೂಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನವು ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಯುವಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಐಸಿಎನ್ಜಿ: ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 7.22 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಒಳಾಂಗಣವು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಚಾಲನೆಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ iCNG: ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹5.49 ಲಕ್ಷ. ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಾಂದ್ರ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ CNG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರಲಿದೆ. ಇದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನಗರದ ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ಸಲೀಸಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಕಾರಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಯಾವ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು?: ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಐದು ಕಾರುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು SUV ತರಹದ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಅಥವಾ ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಟಿಯಾಗೊ ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಳಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಿಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ.
