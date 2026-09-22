CMF ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೂರ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ! ನಥಿಂಗ್ ಸಿಇಒ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?
CMF Fully Indian Company: ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ 'ನಥಿಂಗ್' ತನ್ನ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಆದ 'CMF' ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
Published : September 22, 2026 at 1:17 PM IST
CMF Fully Indian Company Now: ಲಂಡನ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'ನಥಿಂಗ್' (Nothing) ನ ಸಬ್ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ CMF ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಥಿಂಗ್ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನಥಿಂಗ್ CEO ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಲ್ ಪೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಜೇಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ 'X' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. CMF ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಮ್, R&D ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಷೇರುದಾರ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು: ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಾಧಿಸಿ, ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಜಪಾನ್, ಕೊರಿಯಾ, ಚೀನಾ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮುಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತವೇ ಎಂದು ಕಾರ್ಲ್ ಪೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಲ್ ಪೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಅವುಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಟೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸ್ವಂತ R&D ಮಾಡದೆ, ವಿದೇಶಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್, ಲೋಗೋಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ನಿಜವಾದ R&D ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ R&D (Research and Development) ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಥಿಂಗ್ CEO ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಥರ್ಮಲ್ಸ್, ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬರೆದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುವುದು. ಡಿಸೈನ್ ಬದಲಾದಾಗ ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ರೀ-ಟ್ಯೂನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವುದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮತ್ತು ಕೋ-ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಾಲುದಾರ (Manufacturing Partner) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಇಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕೇವಲ ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದರೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ R&D ಮಾಡುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 15 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಥಿಂಗ್ CEO ತಮ್ಮ 'X' ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಈಡೇರಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಂತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ 'ನಥಿಂಗ್ OS' ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ OS ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಹಲವು ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಮತ್ತು iF ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇರಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಬ್-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ CMF ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಬ್-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಭಾರತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಲ್ ಪೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆಗ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ OS, ಕ್ಯಾಮರಾ, AI ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ತಂಡಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿಯೇ CMF ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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