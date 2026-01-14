ETV Bharat / technology

40mm ಡ್ರೈವರ್ಸ್​, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಲೈಡರ್, 100 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​!; ಈ 'CMF ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ' ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

CMF Headphone Pro Launched In India: ‘CMF ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ’ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್​ಗಳ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

CMF ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ (Image Credit: CMF)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 9:37 AM IST

CMF Headphone Pro Launched In India: CMF ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಂತರವು ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, CMF ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ANC ಹೊಂದಿರುವ ಅದರ ಮೊದಲ ಓವರ್ - ಇಯರ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. 100 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ರೋಲರ್ ಡಯಲ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಲೈಡರ್, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಇಯರ್ ಕುಶನ್‌ಗಳಂತಹ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಟಚ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ CMF ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: CMF ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ. 7,999. ಆದರೆ, ಜನವರಿ 20 ರಿಂದ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು 6,999ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

CMF ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಅವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್​ ಗ್ರೇ, ಲೈಟ್​ ಗ್ರೀನ್​ ಮತ್ತು ಲೈಟ್​ ಗ್ರೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

CMF ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು: CMF ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ 40mm ನಿಕಲ್ - ಪ್ಲೇಟೆಡ್​ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಮೊದಲ ANC-ಬೆಂಬಲಿತ ಓವರ್-ಇಯರ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ANC ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 40dB ವರೆಗೆ ಸುತ್ತುವರಿದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಸೌಂಡ್​ ಸ್ಟೇಜ್​ಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕನ್ಸರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಿಯೊ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು LDAC ಕೊಡೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ರೆಸ್ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

CMF ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಸ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ಗಾಗಿ ರೋಲರ್ ಡಯಲ್, ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಬಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಲೈಡರ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಟನ್‌ನಂತಹ ಭೌತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ನಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ವಾಯ್ಸ್​ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್​​ ವಾಯ್ಸ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪರ್ಸನಲ್​​ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರವಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಡಿಯೊ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲು ಇಯರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

CMF ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ANC ಇಲ್ಲದೆ 100 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ANC ಆನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 50 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು USB ಟೈಪ್-C ಮೂಲಕ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ANC ಆಫ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​, 16 ರಿಂದ ಸೇಲ್​ ಶುರು, ಐಫೋನ್​ 17 ಪ್ರೋ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ!!

