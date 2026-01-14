40mm ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಲೈಡರ್, 100 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್!; ಈ 'CMF ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊ' ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
CMF Headphone Pro Launched In India: ‘CMF ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊ’ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : January 14, 2026 at 9:37 AM IST
CMF Headphone Pro Launched In India: CMF ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಂತರವು ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, CMF ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ANC ಹೊಂದಿರುವ ಅದರ ಮೊದಲ ಓವರ್ - ಇಯರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. 100 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ರೋಲರ್ ಡಯಲ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಲೈಡರ್, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಇಯರ್ ಕುಶನ್ಗಳಂತಹ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
India, it's your time to remix everything.— CMF by Nothing (@cmfbynothing) January 13, 2026
Headphone Pro. Available from 20 Jan, 12 PM. pic.twitter.com/J6GNTmmmLp
ಭಾರತದಲ್ಲಿ CMF ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: CMF ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ. 7,999. ಆದರೆ, ಜನವರಿ 20 ರಿಂದ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು 6,999ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
CMF ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಅವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
CMF ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು: CMF ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊ 40mm ನಿಕಲ್ - ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಮೊದಲ ANC-ಬೆಂಬಲಿತ ಓವರ್-ಇಯರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ANC ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 40dB ವರೆಗೆ ಸುತ್ತುವರಿದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್ಫೋನ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕನ್ಸರ್ಟ್ನಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಿಯೊ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು LDAC ಕೊಡೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ರೆಸ್ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
CMF ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಾಗಿ ರೋಲರ್ ಡಯಲ್, ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಬಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಲೈಡರ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಟನ್ನಂತಹ ಭೌತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ನಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರವಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಡಿಯೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲು ಇಯರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
CMF ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ANC ಇಲ್ಲದೆ 100 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ANC ಆನ್ನೊಂದಿಗೆ 50 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು USB ಟೈಪ್-C ಮೂಲಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ANC ಆಫ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 16 ರಿಂದ ಸೇಲ್ ಶುರು, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ!!