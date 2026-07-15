ETV Bharat / technology

ಭಾರತ್​ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್​ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್​: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ

Amazon Data Centre: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆಯಾದ 'ಭಾರತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿ'ಯೊಳಗೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

CM REVANTH REDDY LAY FOUNDATION STONE AMAZON DATA CENTRE IN HYDERABAD BHARAT FUTURE CITY
ಭಾರತ್​ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್​ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ (Photo Credit: EENADU)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 7:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Amazon Data Centre: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಭಾರತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆಜಾನ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹60,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದುಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೀರ್‌ಖಾನ್‌ಪೇಟೆಯ 48 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ (ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 120) ಅಮೆಜಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:15 ಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 202 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಚಂದನವೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 98 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ₹125 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ರಾಜ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬುಧವಾರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಅಮೆಜಾನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ₹60,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆ'ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆಜಾನ್ ಜೊತೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆಜಾನ್‌ಗೆ ₹125 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

'ಪ್ಯೂರ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯತೆ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಜಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ₹60,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಹೈಪರ್‌ಸ್ಕೇಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌'ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ನಂತರ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಥಳವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ 'ಪೆರಿ-ಅರ್ಬನ್ ರೀಜನ್ ಎಕಾನಮಿ (ಪ್ಯೂರ್)' ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 24 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸೇವೆಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಮೆಹಬೂಬ್‌ನಗರ ಮತ್ತು ವನಪರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬುಧವಾರ ಮೆಹಬೂಬ್‌ನಗರ ಮತ್ತು ವನಪರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಹಬೂಬ್‌ನಗರದ ದಿವಿಟಿಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರ ರಾಜಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸೆಲ್​ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮೆಹಬೂಬ್‌ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಥಕೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು 1,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಎಂಜಿನ್​​ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೈಲೇಜ್​ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ: ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಸಂಶೋಧಕರ ವರದಿ

TAGGED:

CM REVANTH REDDY
LAY FOUNDATION STONE
AMAZON DATA CENTRE IN HYDERABAD
BHARAT FUTURE CITY
AMAZON DATA CENTRE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.