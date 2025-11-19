ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್!: ಕಾರಣವೇನು?
Cloudflare Outage: ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಸಂದೇಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
Published : November 19, 2025 at 10:45 AM IST
Cloudflare Outage: ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. "X" (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್), ChatGPT, Spotify, ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ "Cloudflare" ಎಂಬ ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.
ಭಾರತವು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಅನೇಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ "DownDetector" ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಹ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.
Cloudflareಗೆ ಏನಾಯಿತು?: Cloudflare ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. "500 Error", "Something went wrong", "Internal Server Error" ಮುಂತಾದ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
"ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, API ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ." - ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್
ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ "ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಷ ದರಗಳನ್ನು" ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ?: ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು "Something went wrong" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ "Internal Server Error" ವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
|ಬಾಧಿತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು
|ಸ್ಟೇಟಸ್
|X (Twitter)
|Feed not loading, Blank Screen
|Spotify
|error message
|OpenAI / ChatGPT
|site down
|Amazon Web Services
|service issue
|Canva
|slow down or down
|Letterboxd
|Internal Server Error
|Sage
|Access problems
|PayPal
|Many features down
|DownDetector
|Blank Screen
ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್ ಎಂದರೇನು?: ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೇಗ ಗಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು?: ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್ನ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
- ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೇಗವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು
- ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು
- ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದರೆ, ಅನೇಕ ಸೈಟ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರಪಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಕ್ಲೌಡ್ಫ್ಲೇರ್ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಅನೇಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಜೂರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಗಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಓದಿ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ವೈರಸ್ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ!; ಇಲ್ಲಿವೆ ಫ್ರೀ - ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಂಟಿ-ವೈರಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು!