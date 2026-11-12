ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ - ಖಾಲಿ!: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷವೂ ಕುಸಿದ ಭಾರತ!!
Climate Change Performance Index 2027: ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧನೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2027'ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 28ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 12:11 PM IST
Climate Change Performance Index 2027: ಟರ್ಕಿಯ ಅಂಟಲ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ (COP31) ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಡುವೆ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧನೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ' (Climate Change Performance Index - CCPI) 2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಗಳಾದ 'ಜರ್ಮನ್ವಾಚ್' (Germanwatch) ಮತ್ತು 'ನ್ಯೂಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್' (NewClimate Institute) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 28ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಸಿಸಿಪಿಐ (CCPI) ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ 2024 ರವರೆಗೆ ಸತತ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ -10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2014 ರಲ್ಲಿ 31ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಪ್-10 ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಏರಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ (GHG) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ 64 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ (EU) ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
- ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ (40%)
- ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ (20%)
- ಇಂಧನ ಬಳಕೆ (20%)
- ಹವಾಮಾನ ನೀತಿ (20%)
ಭಾರತದ ಕುಸಿತದ ಕುರಿತು ಸಿಸಿಪಿಐ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಜಾನ್ ಬರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಹ-ಲೇಖಕಿ ಮಾಡ್ಲೆನ್ ಪೀಟರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ತಲಾವಾರು (Per capita) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸಿಸಿಪಿಐ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ನ ವೇಗದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಪಾಲು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಇಂಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು, ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (Storage) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ದೇಶಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೇಗಿದೆ?:
- ಮೊದಲ 3 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ: ಯಾವುದೇ ದೇಶವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸದ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ (4ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಲಿಥುವೇನಿಯಾ (5ನೇ) ಮತ್ತು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ (6ನೇ) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ದೇಶಗಳು: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವ ದೇಶವಾದ ಚೀನಾ 56ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾ (66ನೇ), ಅಮೆರಿಕ (67ನೇ) ಮತ್ತು ಇರಾನ್ (68ನೇ) ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.
- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಜಿ20 ದೇಶಗಳು: ಸಣ್ಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ 26ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಿ20 (G20) ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕೆ (UK) ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಟರ್ಕಿ (53ನೇ) ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (54ನೇ) ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಜಿ20 ದೇಶಗಳು 'ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ' ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 28ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ದೇಶದ ವೇಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಸವಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ನಾಯಕರ ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
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