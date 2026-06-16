E20 ಇಂಧನದಿಂದ ವಾಹನದ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಇಲ್ವೋ? ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
E20 Fuel Insurance Row: ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ E20 ಇಂಧನದ ಬಳಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : June 16, 2026 at 10:17 AM IST
E20 Fuel Insurance Row: ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ E20 ಇಂಧನ (20% ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು 80% ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣ) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂಜಿನ್ ಹಾನಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಎಂಜಿನ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವೇನು?: ಜೂನ್ 9ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಜೂನ್ 14ರಂದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ICICI ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವಾಹನವು E20 ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಟಾರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದ್ದು, E20 ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗಲೂ ಅವರ ಮೋಟಾರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಮೆ ಒಳಗೊಳ್ಳದ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಳಸಿದ ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್), ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ದೋಷಗಳು, ಎಂಜಿನ್ ಲೋಪ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ನಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದುರಸ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೋಟಾರ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಟಾರು ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು, ಕಳ್ಳತನ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಳಸಿದ ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ E20 ಇಂಧನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (BIS) ಈಗಾಗಲೇ E22, E25, E27, ಮತ್ತು E30 (22% ರಿಂದ 30% ಎಥೆನಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್) ನಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 85% ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ E85 ಇಂಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಇಂಧನವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 50 ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಆದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹102.12 ಆಗಿದ್ದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ E85 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನವು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹82.12ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ₹20 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ 20% ವರೆಗಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬ್ಯುರೇಟರ್ಗಳು, ಇಂಧನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಂತಹ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3% ಮಾತ್ರ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಇಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯಂತಹ ಉದ್ಯಮ ದೈತ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ E85-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ನಂತಹ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
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