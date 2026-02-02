ETV Bharat / technology

ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಸಿ3 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ; ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರ

Citroen C3 Price Hike: ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್​ ಸಿ3 ಕಾರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಫ್ರೇಂಚ್​ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್​ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಸಿ3 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ (Photo Credit: Citroen)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026 at 10:56 AM IST

3 Min Read
Citroen C3 Price Hike: ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರ ಮಾರಾಟಗಾರನಂತೆ ತನ್ನ ಮಾದರಿಗಳ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಅದು ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಸಿ3 ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್, ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿ3 ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ರೂ. 15,000 ರಿಂದ ರೂ. 40,000 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಲೈವ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆದ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಸಿ3ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 4.80 ಲಕ್ಷವಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ರೂ. 15,000 ದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 4.95 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).

ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳಾದ ಫೀಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ (O) ಮ್ಯಾನುವಲ್‌ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ರೂ. 15,000 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೀಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.85 ಲಕ್ಷವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ (O) ಬೆಲೆ ರೂ. 6.80 ಲಕ್ಷವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು 'ಲೈವ್ (O)' ಮ್ಯಾನುವಲ್‌ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ನಿಜವಾದ ನೋವು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಸಿ3 ಶೈನ್ ಕೈಪಿಡಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು 40,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ 7.23 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯಿದ್ದ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಈಗ 7.63 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೈನ್ ಟರ್ಬೊ ಕೈಪಿಡಿಯ ಬೆಲೆ 8.34 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 8.74 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಶೈನ್ ಟರ್ಬೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರವು 9.05 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 9.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಲೈವ್ (O) ಎಂಬ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಬೆಲೆ 5.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಪೆರ್ಲಾ ನೆರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೂಲ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ ಪ್ಲೇ, ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತು ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಂಜಿನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು 1.2-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು 80.4 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 115 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದು 108.54 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 205 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಈಗ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್‌ನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

