ಇದು ಆಫರ್ ಅಲ್ಲ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ರೂ.4.99 ಲಕ್ಷದ ಕಾರಿಗೆ ರೂ.1.1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!!
Citroen C3 Huge Discount: ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬರೀ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ರೂ.4.99 ಲಕ್ಷ ಕಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ರೂ.1.1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 10:08 AM IST
Citroen C3 Huge Discount: ಈ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ 1.4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಆಫರ್ಸ್: ಈ ತಿಂಗಳು 1.4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಪ್-SUV 82hp, 115Nm 1.2-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ (NA) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಥವಾ 110hp, 190Nm 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 205Nm ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೂ. 8.55 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 13.75 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾಸ್-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೂಪ್-SUV ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ವ್, MG ಆಸ್ಟರ್, ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ ಆಫರ್ಸ್: ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ ಕೂಡ 1.4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಎಸ್ಯುವಿ ತನ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಸಾಲ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 5 ಸೀಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 8.89 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 13.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಏರ್ಕ್ರಾಸ್, ಬಸಾಲ್ಟ್ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್, ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್, ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ನಂತಹ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ C3 ಆಫರ್ಸ್: ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ C3 ಮೇಲೆ ₹1.10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ C3ಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ಮೂಲ ಮಾದರಿಗೆ ₹4.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ₹9.60 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ₹1.10 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಾಸರಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್, ಹ್ಯುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್, ಟೊಯೋಟಾ ಟೈಸರ್, ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಕಾರು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ, ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ C3X ತನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಿದ C3X ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ C3 ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 15 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ-ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟರ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಳಾಂಗಣ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾರು ಬಿಗ್ 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ AC ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ C3X ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು HALO 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು LED ವಿಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, LED DRL ಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರತೆಗಾಗಿ LED ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ 315-ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ನಂತಹ ಕಾರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಾರು ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 1.2-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, 82 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ (hp) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು 110 hp ಮತ್ತು 205 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆಟೋಕಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆಸಿದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು 18.30 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ನಗರದಲ್ಲಿ 8.46 kmpl ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 13.38 kmpl ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ವೇಗವರ್ಧನೆಯು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 km/h ವರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಶೋರೂಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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