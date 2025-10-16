ETV Bharat / technology

ಇಡೀ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್​ ವಲಯಕ್ಕೆ ಶಾಕ್​!: ಝೀರೋ ಸ್ಟಾರ್​ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಬಸಾಲ್ಟ್!!

Citroen Basalt Receives Zero Stars:ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಸ್ಟಾರ್​ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.

ಇಡೀ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್​ ವಲಯಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ (Photo Credit: X@Latin NCAP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Citroen Basalt Receives Zero Stars: ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಲ್ಯಾಟಿನ್ NCAP (Latin New Car Assessment Programme) ನಿಂದ ಝೀರೋ (0) ಸ್ಟಾರ್​ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ರೇಟಿಂಗ್‌ನ ಘೋಷಣೆಯು ಇಡೀ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಬಸಾಲ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ NCAP ನಡೆಸಿದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಲೆ, ಎದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.

ಇದು ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್‌ಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ C3 ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರು 2024 ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ NCAP ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 0 ಸ್ಟಾರ್​ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಳಪೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಕಾರುಗಳ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಷಯವು ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಇಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 0-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಟ್‌ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತ್ NCAP ನಡೆಸಿದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗೆ 4-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಟಿನ್ NCAP ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ವಯಸ್ಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 39.37%, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 58.35%, ಪಾದಚಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 53.38% ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 34.88% ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು 0 ಸ್ಟಾರ್​ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ NCAP ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಬಸಾಲ್ಟ್‌ನ ಕಡಿಮೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ (ಕರ್ಟನ್) ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟಾನಮಸ್​ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (ADAS) ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ NCAP (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ) ನಲ್ಲಿ 0-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

