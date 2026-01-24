ETV Bharat / technology

ಬಡವರೂ ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಹೊಸ ಕಾರು! ಇದರ ದರ, ಫೀಚರ್ಸ್​​ ಹೀಗಿವೆ

Citroen New Models Launched: ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5-ಸೀಟ್ ರೂಪಾಂತರ, ಸಿ3 ಲೈವ್ (O) ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಹೊಸ ಕಾರು (Photo Credit: citroen)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 24, 2026 at 12:01 PM IST

5 Min Read
Citroen New Models Launched: ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ 2.0 ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್‌ನಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಸಿ3 ಲೈವ್ (ಒ) ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಕೇವಲ 5.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಈಗ ಅದರ ಸೊಗಸಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಟ್​ ಟಾಪಿಕ್​ ಆಗಿದೆ.

ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಈಗ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್‌ನ 2.0 ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿ3 ಲೈವ್ (ಒ) ರೂಪಾಂತರವು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 5.49 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಬೆಲೆಯ ಈ ಕಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಪೆರ್ಲಾ ನೆರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಲೈವ್ (O) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಅನೇಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 10.1-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋವನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ರಿಯರ್​ ಲುಕ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಫಾಗ್ ಲೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಟಚ್​ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ವ್ಹೀಲ್ ಕವರ್‌ಗಳು, ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಹೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಈ ಕಾರಿಗೆ SUV ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಹತ್ತು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ರೂಪಾಂತರವು 1.2-ಲೀಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ 82 ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೆಟೆಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 80.4 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 115 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 19.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್​ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಕಾರು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ C3 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ESP), ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ABS) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ (EBD) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್‌ಗಳು, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಇಮೊಬಿಲೈಜರ್‌ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ C3 ಅನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಕಾರನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ C3 ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ C3 ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ:

ವೇರಿಯಂಟ್​ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)
ಸಿ3 ಲೈವ್​4.95 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಸಿ3 ಲೈವ್ (O) [ಹೊಸ]5.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಸಿ3 ಫೀಲ್​5.85 ಲಕ್ಷ ರೂ.
  • C3 ಲೈವ್ (O) ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಮೂಲ ಲೈವ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ₹54,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಫೀಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ (O) ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹36,000 ಮತ್ತು ₹1.31 ಲಕ್ಷ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊ (5-ಸೀಟರ್​) ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ

ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊ (5-ಸೀಟರ್​). ಈ ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಆಸನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 60 ಎಂಎಂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊಣಕಾಲು ಸ್ಥಳ, ಕಪ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 3-ಸ್ಟೇಜ್​ ಸೀಟ್ ರಿಕ್ಲೈನ್ ​​ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೋಲಾರ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್‌ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೌವ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ₹12.41 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲೆ:

ವೇರಿಯಂಟ್​ಬೆಲೆ(ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊ 5-ಸೀಟರ್ (ಹೊಸ)12.41 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊ 7-ಸೀಟರ್12.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ವ್ಯತ್ಯಾಸ39,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆ
  • ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊ 5-ಸೀಟರ್ ಮತ್ತು 7-ಸೀಟರ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 5-ಸೀಟರ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು 7-ಸೀಟರ್ ರೂಪಾಂತರದಂತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
  • ಮೇಲಿನ ಬಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್ 5-ಸೀಟರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರವು 7-ಸೀಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ₹39,000 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ 5-ಆಸನಗಳ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಯು’ ಮತ್ತು ‘ಪ್ಲಸ್‌’ನ ಕೆಳ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಆಸನ ಆಯ್ಕೆಯು ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊ 5-ಸೀಟರ್​ ಆವೃತ್ತಿಯು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೆಗ್‌ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು ಕಪ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 3-ಸ್ಟೇಜ್​ ರಿಕ್ಲೈನ್ ​​ಸೀಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಹನದ 5-ಸೀಟರ್​ ಆವೃತ್ತಿಯು 7-ಆಸನಗಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊದಂತೆಯೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊ 5-ಸೀಟರ್ ರೂಪಾಂತರವು ಮೂರು ಮೊನೊಟೊನ್​ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ವೈಟ್, ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಪೆರ್ಲಾ ನೆರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊ 7-ಸೀಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕಾಸ್ಮೊ ಬ್ಲೂ, ಗಾರ್ನೆಟ್ ರೆಡ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಪೋಲಾರ್ ವೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಟ್​, ಗ್ರೀನ್​ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರ್​ ಶೆಡ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು 5-ಸೀಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಓದಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ARAI ಹೊಸ ನಿಯಮ!

