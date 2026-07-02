'ಸಿಗಾರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ' ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಧೂಳಿನ ಪದರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್
Cigar Galaxy Stars: ನಾಸಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ದೂರದರ್ಶಕವು 'M82 ಸಿಗಾರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ'ಯ ದಟ್ಟವಾದ ಧೂಳಿನ ಪದರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ 16.5 ಮಿಲಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
Published : July 2, 2026 at 11:00 AM IST
Cigar Galaxy Stars: ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಿದೆ. ಇದನ್ನು 'M82 ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ' ಅಥವಾ 'ಸಿಗಾರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ತ್ವರಿತ ನಕ್ಷತ್ರ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ 'ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾಸಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವು 65 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ವಿವರವಾದ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 16.5 ಮಿಲಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿತು.
ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ದೂರದರ್ಶಕವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೂರದರ್ಶಕವು ಅವುಗಳ ಮಸುಕಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಇತರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಹಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟ್ಜರ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ M82 ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರೂ ಅಂತರತಾರಾ ಧೂಳಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವು ಅತಿಗೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿತು. ಅದು ಅಂತಹ ಧೂಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇದಿಸಬಲ್ಲದು. ತನ್ನ ನಿಯರ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (NIRCam) ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್-ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ದೂರದರ್ಶಕವು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಪದರಗಳ ಮೂಲಕ ಚುಚ್ಚಿತು. ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗುಪ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು M82 ನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಕಸನೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ಷೀರಪಥಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ವೇಗ: M82 ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೀರಪಥ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ತ್ವರಿತ ವೇಗವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಹಂತವು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಬದಲು ಕೆಲವೇ ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಳಾಗಿ (ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು) ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರಚನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನಿಲವು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಗರಿಗಳು (ಅನಿಲದ ಹೊಳೆಗಳು) ಸಹ ಈ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಗರಿಗಳು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಳಿ ಅಯಾನೈಸ್ಡ್ ವಾಯು ಮತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಮೆಕ್ಕ್ವಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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