'ಭಾರತವೇ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗ್ರಾಡ್', 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 17 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಚೀನಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯೋ ಚರ್ಚೆ!!
India Solar Manufacturing Boom: ದೇಶದ ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೇಗದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀನ ಭಯದಿಂದ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : August 11, 2026 at 9:07 AM IST
India Solar Manufacturing Boom: ಭಾರತದ ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೇಗದ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ (PV) ಉದ್ಯಮವು ಚೀನಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಚಿತ್ರಿಸಿವೆ.
'ಚೀನಾದ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗ್ರಾಡ್' ಮತ್ತು 'ಭಾರತದಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಚೀನಾದ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಕೋಟೆ ಭೇದ'ದಂತಹ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಚೀನಾದ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಭಾರತದ ಸೋಲಾರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೋ ಚರ್ಚೆ : ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾರತದ ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಚೀನಾ PV ಕಂಪನಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿವೆ.
"ಭಾರತದ ಸೋಲಾರ್ ಬೂಮ್ ಬಗೆಗಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಚೀನಾದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಚೀನಾದ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಕೋಟೆ ಭೇದ" ಎಂದು X ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "2018 ರಿಂದ ಭಾರತದ ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 17 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಳವಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಭೇದಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಭಾರತವನ್ನು "ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗ್ರಾಡ್" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಪಡೆಗಳು ಸೋವಿಯತ್ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಸೋತ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗ್ರಾಡ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಚೀನಾ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಈಗ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. PM ಮೋದಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸೋಲಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 172 GW ವರೆಗೆ: ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಯು ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಾಟಕೀಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಡುವೆ ಬಂದಿದೆ. ಚೀನಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 2018 ರಲ್ಲಿ 10 GW ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದು, 2026 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 172 GW ಗೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಪಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
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