ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹಾನರ್ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ: ಶೀಘ್ರವೇ ಬರಲಿದೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್!
Honor Humanoid Service Robot: ಹಾನರ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್, ಮಡಿಚಬಹುದಾದ ಫೋನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ V6 ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು MWC 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ.
Published : February 24, 2026 at 9:33 AM IST
Honor Humanoid Service Robot: ಜಾಗತಿಕ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮವು ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಗಾತ್ರದ ಸೇವಾ ರೋಬೋಟ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಜೀವಂತ AI ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಾನರ್, ಗ್ರಾಹಕ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭೌತಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ AI ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
✨Something revolutionary is about to step out of the shadows.— HONOR (@Honorglobal) February 23, 2026
We’ve combined cutting-edge robotics with the ultimate mobile experience. The result? Something you have to see to believe. The adventure starts on March 1st in Barcelona! Stay tuned for more updates on HONOR… pic.twitter.com/Q1X2CxRitC
ಸ್ಫೋಟಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಾನರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಮಾನವ ಗಾತ್ರದ ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹಾನರ್ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಮಾನವ ಗಾತ್ರದ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ನೆರವು, ಕಠಿಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ AI - ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
AI ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. Xiaomi ಮತ್ತು Oppo ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಹ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನವರಹಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಧುಮುಕುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಾಗಿ ಹಾನರ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾನಿಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರೋಬೋಟ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಡ್ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾನರ್ "ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್"ನ ಮೊದಲ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಿಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಪಾಪ್ - ಅಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನವು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಮಿನಿ-ರೋಬೋಟ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಳಕೆದಾರರ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಅಟಾನಾಮಸ್ ಯಂತ್ರ ನಡುವಿನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮಸುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಮ್ಡಿಯಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವರಹಿತ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 500 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾಗಿಸಲಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 13,000 ಮಾನವರಹಿತ ರೋಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದವು.
ಅಗಿಬಾಟ್ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ರೀಯಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿವೆ. ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ರೋಬೋಟ್ನ ಬೆಲೆ US$20,000 ಮತ್ತು US$30,000 ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೀನೀ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾದರಿಗಳು US$6,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ಇದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾನರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆದಾರ ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಹಾನರ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು AI ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದರ ಹಣಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇವಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಹಾನರ್ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು. ಗ್ರಾಹಕ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಇತಿಹಾಸವು ಪ್ರಚಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಧನದ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಹಾನರ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಕೈಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ದೇಹದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು AI-ಚಾಲಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ MWC 2026 ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಓದಿ: ಭಾರತದ ಹೊಸ AI ನಿಯಮಗಳ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್ ತರುತ್ತಿದೆ ‘Made with AI’! ಏನಿದರ ಕಾರ್ಯ?