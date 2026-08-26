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100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 8.86 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್​: ಬೀಜಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೋಬೋಟ್!!

World Humanoid Robot Games: ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಮಾನವ ರೂಪಿ ರೋಬೋಟ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು 8.86 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

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ಬೀಜಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೋಬೋಟ್ (Photo Credit: X/World Humanoid Robot Games)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 11:04 AM IST

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World Humanoid Robot Games: ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಮಾನವ ರೂಪಿ ರೋಬೋಟ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ಕೇವಲ 8.86 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಓಟವು ಚೀನಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಈಗ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿದೆ. ಶನಿವಾರವಷ್ಟೇ 9.39 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಬ ರೋಬೋಟ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು 8.86 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾನವನ ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ 9.58 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜಮೈಕಾದ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ರೋಬೋಟ್ ಈಗ ಮಾನವನ ಅತಿ ವೇಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ತಜ್ಞರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಹಾಂಗ್ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಾನವನಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಾಲಿನ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಮತೋಲನ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ, ಚಾಲಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗಟ್ಟಿತನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನಂತರ ರೋಬೋಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಬಿದ್ದುಹೋಯಿತು. ಬೀಳುವಾಗ ಅದರ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಿಂದ ಕಿಡಿಗಳು ಹಾರಿದವು. ಈ ಬೀಳುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದೇ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದೇ, ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು 51 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಓಟ, ಲಾಂಗ್​ ಜಂಪ್​, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ರೂಂ ನೃತ್ಯದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜ ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಮನೆಗೆಲಸ, ಹೋಟೆಲ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಚೀನಾದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಸೋಮವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಮನೆಗೆಲಸದಾಕೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆದಾರ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸವಾಲುಗಳಿರುವಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗಮನವಿದೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯತ್ತ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

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TAGGED:

CHINESE HUMANOID ROBOT RECORD
US CHINA TECHNOLOGY RIVALRY
BEIJING ROBOT GAMES
100 METER RECORD
WORLD HUMANOID ROBOT GAMES

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