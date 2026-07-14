ಚೀನೀ ಕಂಪನಿ ಸಂಚಲನ: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI' ಫೋನ್ ಲಗ್ಗೆ: ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Agentic AI Smartphone: ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಫನ್ 'ಸ್ಟೆಪ್ - ಎಕ್ಸ್ ನಿಯೋ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾಧನವು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್-ಎಐ' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : July 14, 2026 at 1:48 PM IST
World First Agentic AI Smartphone: ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಓಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ AI ಫೋನ್ಗಳ ಯುಗವನ್ನು ಮೀರಿ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಯುಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಟೆಪ್ಎಕ್ಸ್ ನಿಯೋ ಎಂಟ್ರಿ: ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸ್ಟೆಪ್ಫನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಸ್ಟೆಪ್ಎಕ್ಸ್ ನಿಯೋ' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ "ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡೆಲ್-ನೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚೀನೀ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ 'ಐಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' (@UniverseIce) ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಚೀನೀ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಈ ಮಹತ್ವದ ಲಾಂಚ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
'ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI' ಎಂದರೇನು?: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿನ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI' ಫೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತಹ ಬಹು - ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಾಧನವಾದ 'ಸ್ಟೆಪ್-ಎಕ್ಸ್ ನಿಯೋ'ದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಸ್ಟೆಪ್-ಎಕ್ಸ್ ನಿಯೋ' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
- ಸ್ಟೆಪ್ AOS: ಈ ಫೋನ್ 'ಸ್ಟೆಪ್ AOS' ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚೀನೀ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಫನ್ನಿಂದ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ.
- ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ AI ಏಜೆಂಟ್: ಇದು 'ಅಮೂ AI' (Amoo AI) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ವ - ಸ್ಥಾಪಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ AI ಸಹಾಯಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಏಜೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್: ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸ್ಟೆಪ್ AOS' ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಂತೆ 'ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ - ಸೆಂಟ್ರಿಕ್' ಗಿಂತ 'ಏಜೆಂಟ್-ಸೆಂಟ್ರಿಕ್’ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ AI ಏಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಮೊರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಕಂಪನಿಯು Ctrip, Alipay, Didi, Meituan, Baidu, JD.com ಮತ್ತು WPS ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಚೀನೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು AI ಏಜೆಂಟ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆಲೆ: ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫೋನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
- ಏಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರೇಸ್: ಏಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಿಂಗ್-ಚಿ ಕುವೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿ 'ಓಪನ್ಎಐ' ವಿಶೇಷ ಕಸ್ಟಮ್ ಚಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 2027ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಚೀನಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಬೈಟ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 'ನುಬಿಯಾ ಎಂ153' ಎಂಬ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ZTE ಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸಾಧನವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (OS) ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಡೌಬಾವೊ AI' ಸಹಾಯಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೀನೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.
ಮೊದಲ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI' ಫೋನ್ ಯಾವುದು?: 'ನುಬಿಯಾ M153' ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾರಣ ಸ್ಟೆಪ್ಫನ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 'ಸ್ಟೆಪ್-ಎಕ್ಸ್ ನಿಯೋ' ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಏಜೆಂಟ್ AI ಫೋನ್ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 'ಡೌಬಾವೊ AI' ಸಹಾಯಕವನ್ನು ನುಬಿಯಾ M153 ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರೂ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ AI OS ಅಲ್ಲ. ಇದು AI ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಿಂತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಫನ್ ತನ್ನ 'ಸ್ಟೆಪ್ AOS' ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಅಮೂ AI' ಅನ್ನು 'ಸ್ಟೆಪ್ಎಕ್ಸ್ ನಿಯೋ' ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು AI ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ '1+N' ಮಾದರಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ, ವೇಗದ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಏಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಫನ್ ತನ್ನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏಜೆಂಟ್ AI ಫೋನ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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