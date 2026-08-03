ಚೀನಾದಲ್ಲಿ AI ಅಟ್ಯಾಕ್: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ!; ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ?
China AI Job Losses: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ AI ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : August 3, 2026 at 9:44 AM IST
China AI Job Losses: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ AI ನಿಯೋಜನೆ ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ವುಹಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಂತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ಫ್ಲೀಟ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು Guardian ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ Amy Hawkins ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು AI ಬದಲಿಸಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
"ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ AI ಬೇಕು": ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶಾಂಘೈನ ವಿಶ್ವ AI ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, AI ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು "ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ" ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಥಿಂಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಲಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಇದು 16 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಚೀನಾದ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸುಮಾರು 44% ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ರೈಡ್ - ಹೇಲಿಂಗ್ನಿಂದ ರೋಬೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವರೆಗೆ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ರೈಡ್ - ಹೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಐಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರೋಬೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
AI ನಿಂದ ಬದಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಟ್ - ಕಾಲರ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರು AI ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"6 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿತೆ, ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು": ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ Tian Zemin ಕೂಡ AI ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಲು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾ?: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಾರ್ಹ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವ ಚೀನಾ AI ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋಟಾವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬೀಜಿಂಗ್ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
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